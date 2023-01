Covid-19 : fin des mesures de restriction à partir du 1er février

Depuis le début de la crise sanitaire en 2020, le gouvernement français a mis en place des mesures de restriction pour limiter la propagation du virus. À partir du 1er février, ces mesures anti-Covid, qui étaient en vigueur depuis deux ans, vont être abandonnées. Une décision prise par le ministère de la Santé en vue de la diminution des cas de contamination qui descendent en dessous de la barre des 5.000 en moyenne par jour.

Fin de la stratégie "tester, tracer, isoler"

C'est la fin de la stratégie "tester, tracer, isoler". L'isolement de cinq jours après un test positif ne sera plus requis et les personnes positives ne recevront plus le fameux message de l'assurance maladie pour être informé de la bonne conduite à tenir pour éviter de propager le virus. Les nouvelles mesures concernent aussi les cas contacts qui n'auront plus l'obligation de se faire tester deux jours après avoir croisé la personne contaminée. C'est aussi la fin du fichier "Contact Covid" de l'assurance maladie. Il permettait jusqu'alors d'identifier les cas positifs et leurs cas contacts. Il ne sera donc plus obligé de les déclarer.

Mais les autorités comptent sur la responsabilité de chacun pour avertir toute personne vue 48 heures avant de tomber malade. Enfin, alors que l'on pouvait obtenir un arrêt maladie en quelques clics sur le site Ameli après avoir été testé positif, il faudra désormais passer par une consultation chez le médecin pour être arrêté.