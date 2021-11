Covid-19 : peut-on encore éviter une nouvelle vague ?

INTERVIEW

Faut-il s'inquiéter du rebond des contaminations dans le pays ? Confrontée à une nouvelle hausse du nombre de cas de Covid-19 depuis quelques semaines, la France a réinstauré ce lundi de nouvelles mesures, dont le port du masque obligatoire à l'école primaire sur tout son territoire. Selon les chiffres officiels, sur les sept derniers jours, le nombre de nouveaux cas est repassé au-dessus des 10.000 en moyenne. Invité lundi d'Europe 1, le Pr Didier Pittet, épidémiologiste et chef du service de contrôle des infections aux Hôpitaux Universitaires de Genève, est revenu sur la situation épidémique actuelle et appelle à retrouver de la discipline sur les gestes barrières.

"Par rapport à la couverture vaccinale, la France est parmi les pays qui ont le mieux avancé", assure le spécialiste. Mais, ajoute-t-il aussitôt, "cette couverture vaccinale est encore insuffisante pour pouvoir arrêter la circulation du virus ou en tout cas la stopper de manière extrêmement significative". "Elle la stoppe, mais il y a encore une proportion de la population qui n'a jamais été en contact avec le virus et qui pourrait être infectée ou le transmettre."

Face au rebond de l'épidémie, l'importance des gestes barrières

Face à cette situation, quelles mesures adopter ? "Il faut poursuivre les efforts de vaccination, y compris la dose de rappel qui est très importante", préconise Didier Pittet, qui appelle également à "revenir sur les manquements par rapport aux gestes barrières". "Certains des pays qui souffrent particulièrement aujourd'hui avaient même levé les gestes barrières, comme l'Allemagne, l'Autriche, la Hollande", rappelle encore l'épidémiologiste.

Mais ne faudrait-il pas revenir au système des tests gratuits pour tous, pour inciter le plus de monde possible à se faire tester ? "Evidemment, lorsque les tests sont gratuits, c'est encore plus facile de promouvoir des tests à large échelle", admet l'invité d'Europe 1, même s'il comprend que face au grand nombre de "tests gratuits de convenance", "les gouvernements soient un tout petit peu réticents". Mais "il est clair que l'accès complètement libéral et libéralisé aux tests aide à la compréhension et au contrôle de la pandémie", conclut Didier Pittet.