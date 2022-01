Covid-19 : et si la cryothérapie permettait de retrouver l'odorat ?

REPORTAGE

Perdre l’odorat après avoir eu le Covid est évidemment très handicapant et peut parfois durer plusieurs mois. Il n’existe pas aujourd’hui de réelle solution, sauf peut-être celle de Cryotera, un centre de cryothérapie, situé à Bezannes, près de Reims. Selon une récente étude menée avec des médecins et parue dans une revue scientifique, exposer son corps à des températures glaciales durant plusieurs séances permettrait de retrouver l’odorat.

Une séance de trois minutes à -110 degrés

La grande cabine vitrée de cryothérapie ressemble à une sorte de chambre froide. Quatre personnes peuvent y tenir debout. Isabelle et Laura ont enfilé un maillot de bain, des moufles, un bonnet, des chaussettes et un masque. Un peu inquiètes, elles s’apprêtent à faire leur première séance. Toutes deux ont perdu l’odorat il y a plusieurs mois à cause du Covid. "C’est handicapant et psychologiquement, ce n’est pas toujours évident", explique Isabelle. "La cryothérapie est mon dernier espoir", soupire-t-elle.

Bastien Bouchet, le fondateur de Cryotera, va guider les jeunes femmes durant leur séance : "On ouvre la porte et on va être à -60° pendant trente secondes", explique-t-il. "C’est déjà énorme !" s’exclame Laure. "Ça l’est", confirme Bastien Bouchet. "Mais en même temps, c’est un froid sec. Au bout de trente secondes, il y a une porte que vous pouvez voir entre les deux sas. On va passer dans le sas thérapeutique où on va être à -110° durant trois minutes" poursuit-il, avant d’encourager ses clientes à entrer dans la cabine.

Sur les 30 participants de l’étude, 28 ont retrouvé en partie leur odorat

Ce froid glacial va peut-être permettre aux jeunes femmes de retrouver leur odorat, perdu après le Covid. C’est ce que tend à prouver une étude que Bastien Bouchet a menée avec des médecins. "Sur une population de 30 personnes ayant effectué deux à cinq séances de cryothérapie, 28 personnes ont eu une amélioration de cette fonction olfactive", détaille-t-il. Alors comment peut-on l’expliquer ? "Comprendre pourquoi on a cette perte d’odorat, c’est déjà un peu difficile", rappelle Bastien Bouchet. "Alors comprendre comment on peut le récupérer par la chambre de cryogénie, pour l’instant il n’y a que des hypothèses et encore des points d’interrogation", conclut-il.

Ces premiers résultats sont toutefois très encourageants et redonnent de l’espoir à de nombreux malades. A noter que, pour l’instant, la cryothérapie ne semble agir que sur la perte d’odorat, pas celle du goût. Pour une cure de cinq séances chez Cryotera (qui possède huit établissements un peu partout en France), comptez 195€, remboursés en partie par de nombreuses mutuelles.