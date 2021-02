Coup de foudre, infidélité... Quand l'amour (et ses affres) ont une explication scientifique

"Le mystère est la poésie de l'amour." Voilà ce qu'écrivait George Sand en 1860 dans son ouvrage Constance Verrier. Pourtant, à quelques jours de la Saint-Valentin, la science semble en mesure d'expliquer l'amour et ses affres, ou du moins une partie. Dans "Sans Rendez-vous" jeudi, Jimmy Mohamed fait donc le point sur les mécanismes scientifiques qui se cachent derrière l'amour, à commencer par le coup de foudre.

Le coup de foudre existe-t-il vraiment ?

S'il est sans doute le phénomène le plus connu en matière d'amour, le coup de foudre est, d'un point de vue scientifique, loin de son image d'Epinal. "Le coup de foudre n'existe pas, puisqu'il n'y a pas d'alchimie qui va se créer entre deux personnes", affirme le médecin. En revanche, un coup de foudre va "entraîner une attirance physique qui peut être déclenchée tout simplement par le regard soutenu d'une autre personne". Dans ce cas, le cerveau va être "inondé de dopamine", la "molécule du plaisir". "Et c'est l'afflux massif de ce neurotransmetteur qui va susciter le désir et l'envie d'entamer une relation".

Quant à l'attachement pour une personne, il se développe avec "des relations intimes, mais pas forcément sexuelles, qui vont permettre de sécréter de l'ocytocine, surnommée l'hormone de l'attachement".

L'amour peut-il rendre aveugle ?

Autre adage sur l'amour : il rend aveugle. Et c'est en partie vrai, selon Jimmy Mohammed. "Quand on commence à tomber amoureux, il semblerait que certaines zones de notre cerveau s'endorment, comme celle responsable du jugement critique, ou celle de la dépression. C'est pour cela notamment que l'amour vient avec un sentiment d'euphorie." Mais comme toute chose a une fin, ces mêmes zones du cerveau finissent par se réveiller. "On retrouve la vue et on voit tous les défauts qui existent depuis le début de la relation." Un retour à la réalité qui peut mener dans certains cas à l'infidélité.

Le manque d'ocytocine à l'origine de l'infidélité ?

Sur ce point, les scientifiques pensent d'ailleurs que cela peut être lié à l'ocytocine. "On s'est par exemple rendu compte que le campagnol des prairies, un rongeur qui a de l'ocytocine, reste avec la même femelle toute sa vie. A contrario, le campagnol des montagnes, qui est très volage, n'a pas d'ocytocine." Alors pour en être certain, les scientifiques ont donné de l'ocytocine au campagnol des montagnes et bloqué sa sécrétion chez le campagnol des prairies. Résultat : le premier est devenu fidèle quand le second a commencé à papillonner.

Une expérience qui a été testé sur l'être humain avec des résultats similaires. "Ça rend les hommes un peu plus fidèles, notamment lorsque leur épouse est loin."