Coronavirus : comment la sécurité des donneurs de sang est-elle garantie ?

En France, les stocks de sang ont atteint un niveau critique. À l'occasion de la journée mondiale du don du sang, ce dimanche, un millier de collectes sont organisées un peu partout en France et ce malgré le contexte sanitaire. Le président de l'Établissement français du sang, François Toujas, veut rassurer : la sécurité sanitaire des personnels, des donneurs et des receveurs, est garantie.

"La totalité des gestes barrières" sont en place

"Il faut savoir que le virus, est un virus respiratoire et qu'aucune étude ne montre sa capacité à être transmissible par transfusion. Il n'y a pas de cas. Le sujet n'est pas le risque receveur mais plutôt le risque donneur", explique le président de l'EFS. Aucun risque donc d'être contaminé par le coronavirus, même l'on reçoit du sang d'une personne atteinte de cette maladie.

La prudence est donc pour ceux se déplaçant jusqu'aux points de collecte, mais François Toujas est confiant. "Nous avons mis en place la totalité des gestes barrières permettant de garantir la sécurité tant des donneurs que de nos personnels. Les masques sont portés par nos personnels comme par les donneurs, les lits de collecte sont désinfectés à chaque don. Donc il y a des garanties très fortes pour qu'on puisse venir sans que cela remette en cause la sécurité nécessaire sur la totalité de nos sites". Le bon déroulement de cette journée devrait rassurer les autorités avant la grande campagne de dons, lancée jusqu'au 13 juillet prochain : "1 mois pour tous donner". Au total, 7.000 points de collecte et des événements sont organisés en métropole et dans les Outre-mer.