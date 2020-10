Coronavirus : Plus de 25.000 contaminations en 24 heures en France et 122 nouveaux décès

La France a enregistré 122 décès liés au coronavirus sur les dernières 24 heures, un chiffre qui tend à grimper, de même que celui des admissions en réanimation, selon les chiffres officiels publiés vendredi soir. Le nombre total de décès depuis le début de l'épidémie atteint 33.303, pour 834.770 cas, soit 25.086 de plus que la veille, selon Santé publique France.

Le 2 octobre avait vu plus de décès (136), mais pour retrouver une mortalité aussi élevée il faut remonter au 18 septembre, qui constituait une exception, et sinon au mois de mai. Les nouvelles admissions dans les services de réanimation des hôpitaux poursuivent leur hausse marquée : 171 patients lundi, 226 mardi, 193 mercredi, 219 jeudi et 212 vendredi, selon la base de données publiques. Cet indicateur est l'un des plus surveillés par les autorités, qui redoutent un engorgement des services d'urgence et de soins intensifs.

Le taux de positivité des tests augmente

Le pays compte 1.791 malades du Covid-19 actuellement hospitalisés en réanimation, soit 50 de plus que la veille. Le ministre de la Santé Olivier Véran avait précisé jeudi que la France disposait de 5.800 lits de réanimation.

Le nombre quotidien d'entrées en réanimation a grimpé jusqu'à 771 admissions le 1er avril, selon Santé publique France. A cette époque-là, au pic de l'épidémie, plus de 7.000 malades étaient hospitalisés en réanimation. Le nombre a fortement chuté jusqu'à fin juillet, avant de remonter de manière régulière. Le taux de positivité des personnes testées augmente aussi : 12,9% vendredi, contre 12,6% la veille.