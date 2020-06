Coronavirus : "Les hôpitaux français ont les moyens de faire face à l'épidémie"

INTERVIEW

Les hôpitaux français sont-ils suffisamment armés pour faire face à une éventuelle épidémie de coronavirus ? En visite jeudi dans l'établissement parisien de la Pitié-Salpêtrière, le président Emmanuel Macron a été interpellé par un neurologue l'alertant sur la crise sociale que traverse actuellement le monde hospitalier.

Invité d'Europe 1, Frédéric Valletoux, président de la Fédération Hospitalière de France, confirme que la propagation du coronavirus "intervient dans un moment où l'hôpital a un genou à terre", et réclame de nouvelles réformes au gouvernement. Mais, précise-t-il, les hôpitaux français ont "les moyens techniques, humains et matériels, de faire face à l'épidémie".

"On a une capacité suffisante en nombre de lits"

"On a une capacité suffisante en nombre de lits", et "il n'y a pas un département français qui n'ait pas un hôpital qui puisse accueillir des malades", précise Frédéric Valletoux au micro de Nathalie Lévy. Et d'assurer : "La réponse sanitaire existe".

Toutefois, ajoute l'invité d'Europe 1, cette réponse sanitaire "repose beaucoup sur cet hôpital public qui est en crise depuis longtemps et fait face". Selon Frédéric Valletoux, les personnels hospitaliers "ont beau traverser une période de tension sociale, ils font le job".

"Il faut accélérer les réformes"

Si l'hôpital public a pour l'instant les moyens de faire face à la propagation du coronavirus, en sera-t-il de même en cas d'une très forte croissance du nombre de personnes contaminées ? "Si cette crise s'installe dans le temps, s'il y a des tensions à venir, cela serait peut-être sur les personnels humains, qui traversent une période difficile", analyse Frédéric Valletoux.

Alors que le monde hospitalier est remonté contre le gouvernement depuis de nombreux mois, Frédéric Valletoux attend "des réponses précises" de la part de l'exécutif. Les plans du gouvernement "n'ont pas suffi à répondre à l'urgence de la situation à l'hôpital", regrette-t-il, avant d'appeler à "accélérer les réformes" promises par Emmanuel Macron, "sur le financement, la réorganisation, et pour mieux payer les personnes hospitaliers".