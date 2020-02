Coronavirus : le collège de Crépy-en-Valois fermé lundi, les habitants relativisent

REPORTAGE

À Crépy-en-Valois, dans l'Oise, les habitants ne cèdent pas à la panique. Alors qu'un homme de 60 ans, enseignant au collège La Fontaine est décédé mardi du coronavirus, les Crépynois continuent à vivre normalement. Sans inquiétude, et sans masque. "On est à 200 mètres du collège, mais ça ne m'inquiète pas du tout", assure Alain au micro d'Europe 1. L'homme s'apprête à partir au travail en voiture, sans protection. "Ce n'est pas en m'inquiétant que j'éviterai d'être contaminé", ajoute-t-il.

Les élèves doivent être testés

Non loin du collège, Huguette, fenêtres de sa maison grandes ouvertes, relativise. "On a toujours peur de croiser quelqu'un, mais qui vous dit qui l'a et qui ne l'a pas ?" Si cette dernière dit continuer de faire ses courses normalement, et prendre soin de bien se laver les mains et éviter de "donner une poignée de main ou une embrassade", elle se dit néanmoins davantage inquiète pour les enfants.

Suite au décès d'un professeur de technologie, la première victime de nationalité française recensée sur le territoire, le collège de Crépy-en-Valois, où il enseignait, restera fermé jusqu'à mercredi prochain inclus. Les élèves qui ont été en contact avec cet enseignant, eux, doivent être testés.