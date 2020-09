Coronavirus : la situation en France "continue de se dégrader", indique Olivier Véran

"La situation continue de se dégrader", a déclaré lors d'une conférence de presse, mercredi en fin de journée, Olivier Véran, le ministre de la Santé, face à l'explosion des nouveaux cas de coronavirus sur le territoire. La circulation du virus n’est pas sans conséquence. Ainsi, la part de patients Covid en réanimation a commencé à réaugmenter : 19% au niveau national, soit 950 patients Covid actuellement en réanimation.

Le taux de positivité des tests est désormais à 6%, selon le ministre de la Santé. Plus de 6.000 personnes sont hospitalisées à cause du coronavirus, avec quelque 600 admissions quotidiennes ces derniers jours.

Une "bulle sociale"

Olivier Véran a lancé un nouvel appel au respect des gestes barrière et à la responsabilité. "Si chacun voit un peu moins de personnes et fait attention à la distanciation sociale et les gestes barrières, nous pourrions faire reculer le virus. Certains pays parlent de ‘bulle sociale’, c’est ce que je vous dis ce soir", a-t-il déclaré.