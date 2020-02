Coronavirus : comment réussir à produire assez de masques ?

Le ministère de la Santé prend ses dispositions face au coronavirus. Le gouvernement a ainsi annoncé la commande de "plusieurs dizaines de millions de masques", au cas où l'épidémie se développerait en France. Il s’agit de masques bien précis, des "FFP2", coniques et plus épais que les simples masques chirurgicaux que l'on voit fleurir dans les rues.

SOS Médecin "compte sur les autorités"

Alors que de nombreux médecins et hôpitaux ont déjà du mal à se fournir, le ministère de la Santé emploie les grands moyens pour éviter la pénurie. Il a demandé aux quatre entreprises qui fabriquent ces masques dans l'hexagone de lui réserver une plus grande partie de leur production. "Aujourd’hui, on livre déjà quelques millions de masques pour l’Etat français, et on va passer à quelques dizaines de millions. On sait déjà que certains jours, on aura des difficultés, des ruptures sur les matières premières", explique Gérald Heuliez, directeur général du groupe Kolmi Hopen, au micro d’Europe 1.

Malgré le risque de rupture, le ministère espère une production globale de 35 à 40 millions de masques par mois. Car pour être efficaces, le personnel soignant doit en changer toutes les trois heures. "A Paris, on dispose de deux masques par médecin. Ça va vite être épuisé, c’est pour ça que l’on compte sur les autorités", affirme Serge Smaddja, secrétaire général de SOS Médecins. Les autorités de santé rappellent par ailleurs que ces masques sont destinés en priorité aux médecins, le grand public n’en ayant pour le moment "pas besoin".