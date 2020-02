Coronavirus : face à la flambée du prix des masques, Vladimir Poutine a sa solution...

Le président russe Vladimir Poutine a proposé mercredi de fermer les pharmacies qui font gonfler les prix des masques sanitaires et des antiviraux, l'objet d'une demande accrue en Russie depuis le début de l'épidémie en Chine du nouveau coronavirus. Les prix des masques médicaux et des médicaments antiviraux se sont envolés dans certaines pharmacies du pays depuis fin janvier, au point que le service antimonopole russe (FAS) a annoncé la semaine dernière se pencher sur cette question. Ces pharmacies, "il faut leur retirer la licence, c'est tout", a déclaré Vladimir Poutine, 67 ans, lors d'une réunion du gouvernement russe. "Elles ont décidé de s'enrichir ainsi", a-t-il dénoncé, en estimant que la fermeture de quelques pharmacies pourrait servir de leçon aux autres et les dissuader de faire gonfler les prix.

La Russie a un très vaste réseau de pharmacies et aucune pénurie ne risque de se produire si quelques-unes sont fermées, a assuré le maître du Kremlin. La Russie a confirmé la semaine dernière avoir enregistré ses deux premiers cas, des ressortissants chinois, l'un dans l'Oural, l'autre en Extrême-Orient.

La Russie a fermé 4.250 km de frontière avec la Chine à cause du coronavirus

Le pays a également adopté une série de mesures, parmi lesquelles la fermeture de ses quelque 4.250 km de frontière avec la Chine, la coupure des liaisons ferroviaires, la restriction des vols ou encore la restauration du régime des visas pour les touristes chinois, nombreux en Russie, et la suspension de leur délivrance pour les travailleurs venus de Chine.

Les Russes ont été nombreux ces derniers jours à se plaindre sur les réseaux sociaux qu'ils ne restaient plus de masques sanitaires dans certaines pharmacies ou que leur prix avait augmenté considérablement. "Il y a des pharmacies qui ont fait monter à 70-100 roubles (1 à 1,40 euros) le prix d'un masque, qui était vendu pour 1,5 roubles avant le Nouvel An", a déclaré Tatiana Golikova, vice-Première ministre russe chargée de la santé, lors de la réunion du gouvernement. Selon elle, les autorités russes ont mis en place une ligne téléphonique spéciale destinée à informer les citoyens de la situation avec le nouveau coronavirus et à recevoir des appels sur la hausse des prix dans les pharmacies.