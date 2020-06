Coronavirus : bilan de 28.833 morts, nouvelle baisse du nombre de patients en réanimation

L'épidémie de coronavirus a fait 31 nouveaux décès en 24 heures dans les hôpitaux français, où le nombre de patients en réanimation continue de baisser, selon le bilan communiqué lundi par la Direction générale de la santé. Cela porte le bilan total de morts à 28.833, dont 18.506 à l'hôpital, mais les chiffres des décès dans les établissements sociaux et médico-sociaux (Ehpad) n'ont pas été actualisés depuis vendredi. Ils devraient l'être mardi.

Pas de seconde vague à l'horizon

"1.302 malades atteints d'une forme sévère de Covid-19 sont hospitalisés en réanimation", selon le communiqué, soit 17 de moins par rapport au bilan de dimanche. Surtout, tous les indicateurs dits "précoces" de l'épidémie sont au plus bas : un faible nombre d'entrées en réanimation, de nouvelles hospitalisations, et une part de l'activité de SOS Médecins et des services d'urgences liées à des suspicions de Covid-19 négligeable. Autant d'indices qui permettent de déduire qu'il n'y a, pour l'instant, pas de seconde vague épidémique à l'horizon.