Coronavirus : chez les Français placés en quarantaine, "le moral est au beau fixe"

REPORTAGE

Un troisième avion arrive de Chine dimanche pour rapatrier des Français de Wuhan, épicentre du coronavirus. En tout, 38 personnes sont attendues. Elles rejoindront le centre de formation de pompiers d'Aix-en-Provence où une petite centaine de personnes sont déjà placées en quarantaine depuis quelques jours. Comme elles et les patients de Carry-le-Rouet, les nouveaux arrivants devront être confinés 14 jours, période d'incubation du virus originaire de Chine.

Les quelque 200 rapatriés ont quartier libre

En quarantaine, le masque est de rigueur dès que l’on sort de sa chambre. Il est obligatoire de le porter toute la journée, 24 heures sur 24, et de le changer toutes les 3 ou 4 heures pour qu’il reste efficace. Autres impératifs : prendre sa température au moins deux fois par jour pour surveiller le niveau de fièvre et s'interdire tout contact physique avec l'extérieur.

A Carry-le-Rouet, près de Marseille, entre les lectures de plein air et les parties de volley ball des ados, les consignes sanitaires sont respectées dans une ambiance plutôt sereine. Les quelque 200 rapatriés ont quartier libre dans le centre de vacances transformé en urgence en zone de confinement.

"Un esprit de solidarité s'est développé parmi les rapatriés"

"Ça se passe très bien, le moral est au beau fixe, comme le temps", se réjouit Marc Zyltman, le responsable de la Croix-Rouge sur place. "Un véritable esprit de solidarité s'est développé parmi les rapatriés. On a organisé une classe de maternelle le matin avec la participation de deux enseignants qui sont eux-mêmes rapatriés et qui nous ont proposé leurs services. On a aménagé cette maternelle en envoyant du matériel sur place. C'est quelque chose qui fait plaisir parce que finalement la vie reprend son cours."

Une salle de télétravail est également à la disposition des adultes. Certains en profitent pour suivre une formation aux premiers secours. Pour l'instant, aucun cas de coronavirus n'a été détecté parmi eux. Cela a été annoncé hier sous les applaudissements des rapatriés, qui devraient retrouver leurs proches dans environ une semaine.