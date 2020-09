Coronavirus : 54 cas dans un Ehpad de l'Aveyron

C'est l'un des 58 nouveaux foyers de contamination au coronavirus qui sont apparus dimanche sur le territoire. Une maison de retraite de l'Aveyron a annoncé que 43 pensionnaires et 11 salariés étaient infectés par le Covid-19. Deux personnes âgées ont été hospitalisées", a indiqué à l'AFP un cadre de l'Agence régionale de Santé.

L'établissement concerné est une maison de retraite de Séverac-le-Château. Mercredi, un salarié et cinq résidents ont ressenti les premiers symptômes. Ils ont été immédiatement testés et vendredi, le résultat est tombé : tous positifs. Un dépistage massif des 75 résidents et 63 personnels est alors organisé, et dimanche, les résultats ont donc révélé qu'une cinquantaine de personnes étaient concernées.

"On travaille pour trouver du renfort"

Deux personnes âgées ont dû être transportées à l'hôpital de Rodez, dans un état stable. Mais avec 11 salariés en arrêt, il faut désormais assurer un renfort, comme l'explique Benjamin Arnal, de l'ARS de l'Aveyron. "On travaille activement pour trouver du renfort sur le secteur au personnel soignant. Je pense aux cabinets d'infirmier du secteur, nous allons voir avec nos partenaires pour des agents de service, appeler vraiment au renfort et à la solidarité puisqu'il faut non seulement remplacer les personnes touchées par le coronavirus, mais aussi parce que pour encadrer, s'occuper des personnes âgées touchées par le virus, on a besoin d'un peu plus de personnels".

La mairie lance un appel à toute personne, soignante ou non, pour constituer une réserve citoyenne qui pourrait venir donner un coup de main. En attendant, c'est le reconfinement dans l'établissement. Comme au printemps, les résidents sont contraints de prendre leurs repas en chambre et les visites sont interdites.