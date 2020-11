Coronavirus : 43.892 morts, le nombre de réanimations se stabilise

Les mesures prises pour freiner l'épidémie de coronavirus commencent-elles à porter leurs fruits ? Selon les chiffres publiés par le gouvernement, 43.892 personnes sont mortes du coronavirus en France depuis le début de l'épidémie, soit 932 de plus en 24 heures (456 à l'hôpital, 476 dans les Ehpad et les établissents médico-sociaux). Mais le nombre de personnes hospitalisées en réanimation se stabilise, avec 4.903 patients, soit 4 patients de plus depuis le dernier pointage.

Le nombre de nouvelles entrées en réanimation se stabilise aussi, avec 85 nouvelles admissions en 24 heures.

Concernant les admissions à l'hôpital, le ralentissement se confirme également. 32.707 hospitalisations sont actuellement recensées, soit 24 de plus par rapport à jeudi.

Les règles du confinement inchangées

Jeudi, le Premier ministre Jean Castex a annoncé "le maintien inchangé des règles du confinement au moins pour les 15 prochains jours", estimant que la récente tendance à la baisse du nombre de cas positifs était "fragile" et "à confirmer". De "premières mesures d'allégement" du reconfinement pourraient toutefois intervenir au 1er décembre si la situation sanitaire s'améliore, notamment pour les commerces.