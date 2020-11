Coronavirus : 42.960 morts en France, nouvelle hausse des réanimations

Le bilan de l'épidémie de coronavirus continue de s'alourdir en France. Selon les chiffres publiés jeudi soir par le gouvernement, 42.960 personnes sont mortes depuis le début de la crise sanitaire, soit 425 de plus en 24 heures.

Le nombre de cas graves en réanimation augmente également, et s'établit désormais à 4.899, avec 386 nouvelles admissions. Au total, 32.683 patients sont actuellement hospitalisés pour cause de Covid-19, soit 737 de plus sur les dernières 24 heures.

Le confinement reste inchangé

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé jeudi "le maintien inchangé des règles du confinement au moins pour les 15 prochains jours", estimant que la récente tendance à la baisse du nombre de cas positifs était "fragile" et "à confirmer". En revanche, a-t-il ajouté, de "premières mesures d'allégement" pourraient intervenir au 1er décembre si la situation sanitaire s'améliore. Mais elles seraient "strictement limitées aux commerces que nous avons pu fermer".