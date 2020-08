Coronavirus : 30.294 décès en France, réanimations en hausse

Alors que la crainte d'une résurgence de l'épidémie de coronavirus pousse de nombreuses villes à rendre le port du masque obligatoire jusque dans la rue, la Direction générale de la Santé a publié lundi son bulletin quotidien. Celui-ci fait état de 30.294 décès liés à la l'épidémie en France. Par rapport au bilan précédent, publié le vendredi soir, le nombre de patients hospitalisés baisse. En revanche, celui des personnes dans les services de réanimation augmente. Elles sont désormais 384, contre 371 vendredi (+13).

Des indicateurs précoces faibles

Dans le détail, 19.779 décès ont été constatés à l'hôpital et 10.515 en établissements sociaux et médico-sociaux. Les indicateurs épidémiques "précoces", comme le nombre d'actes de SOS Médecins et de passages aux urgences pour suspicion de Covid-19, restent à des niveaux faibles, respectivement 2,9 et 0,5% de l'activité totale de ces services.

Au total, 721 "clusters" ont été recensés dans toute la France depuis le 9 mai mais 432 ont été clôturés.