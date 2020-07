Coronavirus : 30.223 décès en France, la circulation virale "toujours soutenue"

L'épidémie de coronavirus se poursuit en France, après avoir fait 30.223 morts, selon le dernier bilan de la Direction générale de la Santé publié mardi soir. En effet, "la circulation virale est toujours soutenue" dans le pays, souligne la DGS, qui rappelle que le taux de reproduction, le fameux R, est désormais à 1,3. "Chaque jour, plus d'une centaine de personnes malades du Covid-19 sont admises à l'hôpital".

Hospitalisations et réanimations en baisse

Rien à voir, néanmoins, avec le pic de l'épidémie au début du mois d'avril. Pour preuve, le nombre de patients hospitalisés continue de baisser et s'établissait mardi soir à 5.551 personnes. Les services de réanimation, eux aussi, voient leur occupation se réduire, avec 385 malades. Dans le détail, 19.708 personnes sont décédées à l'hôpital et 10.515 en établissements sociaux et médico-sociaux. Ce dernier chiffre a été revu à la baisse depuis sa dernière actualisation, en raison de corrections statistiques.

SOS médecins a réalisé 362 interventions pour suspicion de COVID-19, soit 4.3 % de l’activité totale, ce qui reste faible. Les services d’urgence, de leur côté, ont noté 252 passages pour ce même motif, soit 0,7 % de l’activité totale.