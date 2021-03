Faites-vous partie des 30 % de Français hypersensibles ?

Depuis quelques temps, la voix des personnes hypersensibles, celles qui ressentent les émotions de manière plus forte, se fait entendre. Mais concrètement, qu'est-ce que l'hypersensibilité ? Comment peut-on la reconnaître ? Et quelles sont ses spécificités ? Le docteur Jimmy Mohamed répond à toutes vos questions, mercredi, dans sa chronique Notre Santé de la matinale d'Europe 1.

"L'hypersensibilité est tout simplement une sensibilité supérieure à la moyenne qui concerne 30% de la population, soit un Français sur trois. Ces personnes vont porter une plus grande attention aux détails et tout décortiquer. Elles sont donc très réceptives aux informations sensorielles, émotionnelles, cognitives ou même intuitives. Les hypersensibles sont bousculés par le trop : trop d'émotions, de pensées, d'empathie. C'est ce qui vont les amener à surréagir à des stimulations auxquelles les autres ne prêtent pas attention. C'est parfois difficile mais c'est surtout une chance, car ce qui peut déranger peut aussi donner de l'allant.

"L'hypersensibilité n'est pas une maladie mais une nature"

Le cerveau des hypersensibles est en suractivité et ces personnes sont très observatrices. Elles font attention aux détails tout le temps, réfléchissent et cogitent en permanence. L'hypersensibilité n'est pas une maladie mais une nature qui concerne autant les hommes que les femmes.

Scientifiquement, il existe des preuves de cette nature. Tout d'abord, ces personnes vont avoir un microbiote différent : la flore digestive n'est pas la même. Et puis, on sait qu'il y a une prédisposition génétique. De plus, certains gènes comme ceux qui utilisent la sérotonine sont différents. Résultat : la personne hypersensible va ressentir jusqu'à 40% plus fort la douleur lorsqu'elle est malade. À l'inverse, lorsqu'elle prend certains médicaments, elle aura certainement besoin de doses un peu plus faibles, notamment quand il s'agit d'antidouleurs.

Alors, pour savoir si vous êtes hypersensible, vous avez plusieurs possibilités. Il existe deux questionnaires, un pour les adultes, l'autre pour les enfants, sur le site internet de l'Observatoire de la sensibilité. Et si vous souhaitez plus d'informations, je vous recommande, les ouvrages de Saverio Tomasella, un spécialiste de l'hypersensibilité que l'on reçoit régulièrement dans l'émission santé Sans Rendez-vous."