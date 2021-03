Comment remonter le moral des enfants et des ados pendant la crise sanitaire ?

Comment savoir si nos enfants ont le moral ? La crise du coronavirus est difficile pour tout le monde, même pour les plus jeunes. D’autant plus avec le protocole sanitaire renforcé dans les écoles, annoncé par Jean-Michel Blanquer vendredi. Les classes ferment maintenant systématiquement dès qu’un cas de Covid-19 est détecté. Le consultant santé d’Europe 1, Jimmy Mohamed vous donne quelques idées pour aider vos enfants à traverser cette nouvelle vague.

"Les enfants ou les adolescents ne sont pas des adultes en miniature. Ils ont leurs propres façons d'exprimer une souffrance psychique. Ce qui doit vous alerter, c’est un changement de comportement, une rupture avec l'état antérieur, un enfant ou un ado qui deviendrait plus colérique, plus sensible, quel que soit l’âge. Il est fatigué en journée ? Il a sûrement du mal à s'endormir ou a un sommeil moins réparateur.

D’autres signes ne trompent pas, comme une baisse des notes à l'école ou encore une variation rapide du poids. Enfin, les enfants peuvent devenir plus collants que d’habitude puisqu'ils sont rassurés lorsqu'ils sont près de nous.

Et comment faire pour les aider ?

Il faut d’abord rétablir le dialogue. Les enfants sont des éponges, ils absorbent toutes les émotions : quand ça ne va pas, ils le savent. Il faut d'abord leur demander comment ils vont. Les questions tournent souvent autour des devoirs et de leur journée, mais on oublie la base : comment vas-tu ? Si le dialogue est difficile, faites appel à une tierce personne, comme un oncle, une tante ou encore un cousin. Parfois, le médecin traitant est un bon interlocuteur. Les enfants ont plus de facilités à se confier avec eux qu'avec leurs propres parents.

Puis, instaurez un rituel des soir. Essayez de leur consacrer dix minutes par jour où vous êtes vraiment à 100% avec eux pour les rassurer. Dernière astuce, en cette période, il est difficile de fêter les anniversaires. Mais c'est très important pour eux, c'est un passage. En intérieur, ce n'est pas possible : faites-le à l'extérieur. Profitez du beau temps, réunissez quelques copains. On sait très bien qu'il n'y a pas de risque de contamination à l'extérieur. Mais à ce moment-là, ils se diront la vie est presque normale et c'est tant mieux."