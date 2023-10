"Heureusement, pour la plupart des couples, on évitera les tragédies…", rassure Anna Roy. Si les ruptures arrivent parfois dans certains couples, la plupart des crises liées à l’arrivée d’un enfant sont passagères, comme le rappelle la sage-femme : "Ce sont des moments de transition" promet-t-elle à ses auditrices et auditeurs dans le podcast "Sage-Meuf" produit par Europe 1 Studio.

Pour se préparer à l’arrivée de la fatigue, à la frustration ou encore au dilemme du partage des tâches, voici un échantillon des dix conseils que propose Anna Roy aux jeunes parents dans cet épisode du podcast "Sage-Meuf".

S’accorder des moments de repos. L’un des plus gros bouleversements reste, la plupart du temps, le sommeil. Et sur ce plan, "osez faire chambre à part quelques semaines, voire quelques mois", préconise la sage-femme en cas de besoin. Un conseil qui peut aider aussi, au passage, à favoriser la communication au sein du couple comme le confie Cindy, mère d’un nouveau-né : "Quand je suis fatiguée, je m’emporte très vite", raconte-t-elle.

S’accorder du temps à deux. Lorsque la famille s’agrandit, il est également important de s’octroyer des moments de pause à deux : "Pour que les parents soient heureux, il faut qu'ils aient le temps de se retrouver seuls de temps en temps", assure Anna Roy. Des moments importants, comme l’évoque Cindy, jeune mère : "Ça nous a permis de déculpabiliser sur le fait qu'il faut prendre du temps pour soi", révèle-t-elle.

Se préparer à gérer les désaccords. Malgré les potentiels désaccords, Anna Roy préconise encore d’éviter de critiquer la façon dont l’autre parent s’occupe de l’enfant : "Il faut laisser l'autre s'occuper du bébé comme il l'entend lui et qu’il se fasse sa propre expérience", recommande-t-elle. Si les conflits se multiplient, "n’hésitez pas à demander de l'aide", conseille la spécialiste dans le podcast Sage-Meuf.

Une période passagère. Il est important de toujours garder en tête que ces changements et ces conflits dans la vie de parents sont accompagnés de moments de bonheur intenses "plus doux, plus éclatants", comme l’évoque Anna Roy avec la métaphore de la machine à laver : "Vous allez vous sentir tourneboulés, parfois noyés et puis il y aura des moments d'accalmie", soutient-elle dans cet épisode de "Sage-Meuf".