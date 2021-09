Comment cuisiner sainement en 2 heures pour toute sa famille… et toute la semaine ?

INTERVIEW

L'art de préparer tous ses repas de la semaine en une seule session de cuisine peut sembler mission impossible, spécialement pour tous les parents qui travaillent tard. Pour vous aider à gagner du temps, Caroline Pessin, styliste culinaire, a une solution : le "batch cooking". L'auteure de quatre livres, dont le dernier En 2h je cuisine pour toute la semaine, version Veggie (éditions Hachette Cuisine) assure que cette technique peut faire gagner du temps, s'assurer des repas sains et éviter le gaspillage. Elle était l'invitée de l'émission Bienfait pour vous sur Europe 1.

Le batch cooking, comment ça marche ?

Tout commence par le courses dont le temps n'est pas pris en compte dans la session de 2 heures de batch cooking. Caroline Pessin conseille de les faire la veille car cela pourrait être fatigant d'enchaîner directement avec la cuisine. Il faudrait commencer à cuisiner le lendemain matin, où on a un peu plus d'énergie. "Je conseille de le faire le dimanche matin. Comme ça, on a gagné un jour de fraîcheur sur la semaine", explique-t-elle au micro d'Europe 1.

En général, les 30 premières minutes consistent à éplucher et découper les légumes. Puis, il faut compter une heure de cuisson. Pour aller plus vite, Caroline Pessin incite les lecteurs de cuire ses préparations sur deux étages du four simultanément. La dernière demie heure est consacrée à la préparation des sauces et des accompagnements. En semaine, vous n'aurez plus qu'à réchauffer et assembler vos préparations.

Pour ceux qui trouvent que même 2 heures, c'est beaucoup trop de temps, Caroline Pessin conseille de motiver les membres de sa famille pour aider dans la préparation.

Une technique anti-gaspillage

Pour l'écriture de ses livres, Caroline Pessin s'est mis dans la peau d'une famille de quatre, dont les deux parents rentrent tard le soir et n'ont pas toujours le temps de cuisiner. Si vous êtes en couple ou seul, vous pouvez profiter des recettes en diminuant les quantités des ingrédients. Tout est calculé pour qu'aucun ingrédient ne flétrisse dans votre frigo. "Par exemple, si je dis d'acheter 10 carottes, elles sont toutes utilisées. Par exemple les radis, je vais utiliser les fanes dans un pesto ou dans un velouté. On ne jette rien", explique-t-elle.

Dans chaque livre, on trouve une liste de menus ainsi que la liste des courses. L'auteure met une importance particulière au respect de la saisonnalité des produits. Par exemple, cet automne, elle conseille des ingrédients comme le poireau, la poire ou encore les champignons blancs dans les menus.

"J'essaye de mutualiser les ingrédients et les préparations de façon à ne pas lancer dix choses en même temps. Donc, il va y avoir des ingrédients communs qui vont se retrouver dans plusieurs recettes, mais de façon très différente. Par exemple, si je fais des lentilles, je vais en faire une grosse quantité. Et puis, je vais les préparer de deux façons différentes. On peut faire une salade d'un côté ou un plat chaud", indique l'auteure.

Comment bien conserver ses recettes ?

Si on veut préparer plus de portions, Caroline Pessin recommande d'augmenter les quantités et de conserver les plats au congélateur pendant 15 jours. Mais il y a certains produits comme les lentilles et les pois chiches qui peuvent se conserver jusqu'à cinq jours dans le frigo.

Pour les ingrédients plus délicats comme la salade, Caroline Pessin a sa technique pour la faire durer plusieurs jours dans son frigo, "Dès qu'on rentre des courses ou le lendemain, on la lave bien, on la sèche et on met dans une boîte hermétique, enveloppée dans un tissu ou dans du sopalin. Cela maintiendra jusqu'à 10 jours", indique-t-elle.

Cependant, pour les menus avec de la viande ou du poisson, il faudra congeler ses préparations afin d'éviter la prolifération de bactéries nocives.

Autre avantage : faire des économies

Le batch cooking est aussi une technique efficace pour faire des économies. En prévoyant le menu à l'avance, on sait exactement ce qu'on achète. En plus, on n'achète pas trop et on évite le gaspillage. "Tout ce qui est acheté est utilisé, en tout cas dans mes menus. Et puis, on évite d'acheter des pizzas le soir, de commander. Et ça, ça revient vite cher", indique Caroline Pessin.