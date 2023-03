Ces trois idées reçues sur la perte de poids

Tous les moyens sont bons pour baisser le chiffre sur la balance. Et pourtant, certaines techniques connues et pratiquées du grand public n'ont pas vraiment l'effet escompté. Dans "Bienfait pour vous", la chroniqueuse Alexia Cornu est revenu sur ces idées reçues concernant la perte de poids et les bonnes habitudes à réellement mettre en place pour mieux se sentir dans son corps. En voici trois.

La perte de poids n'est pas uniquement une question de déficit calorique

Pour beaucoup, la balance calorique entre les apports et les dépenses doit être déficitaire. En réalité, créer un déséquilibre n'est pas forcément utile, au contraire. "D'autres facteurs qui augmentent le stockage de graisse peuvent influer énormément", affirme Alexia Cornu. À commencer par le sommeil. Cet élément détient un rôle primordial dans la perte de poids. L'heure du coucher n'est pas à négliger car il peut faire varier le stockage du gras dans le corps. Le stress fait également partie des facteurs, tout comme les restrictions alimentaires qui engendrent des dérèglements.

Faire du sport ne veut pas dire perdre du poids

Le sport sert avant tout à muscler davantage son corps. Mais prendre du muscle n'est pas synonyme de perte de poids. Effectivement, il est important de comprendre que le muscle pèse beaucoup plus lourd que la graisse. Si vous faites du sport et que le chiffre sur la balance ne bouge pas au début, c'est donc tout à fait normal. Alexia Cornu rappelle également qu'il est primordial de comprendre les conséquences de sa prise de poids : problèmes de sommeil, stress quotidien...

Brûler des calories et brûler des graisses, ce n'est pas la même chose

Tout d'abord, un muscle ne se brûle pas, il se chauffe. Lorsque le corps exerce une activité physique intense, "le corps va avoir besoin d'énergie tout de suite, on va alors brûler plutôt des sucres". Donc pour maigrir, il est préférable de se tourner vers du sport d'endurance et du renforcement musculaire. Plus les muscles sont développés dans le corps, plus le métabolisme ira vite et permettra de maigrir. "La masse musculaire augmente le métabolisme et permet de brûler plus d'énergie au quotidien sans forcément faire plus d'exercice."