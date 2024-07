Céline Dion : l’IHU de Montpellier affirme être capable de mettre au point un traitement pour soigner la chanteuse

Et si des médecins français pouvaient aider la star mondiale, Céline Dion, à vaincre sa maladie ? Après la diffusion du documentaire Je suis : Céline Dion la semaine dernière, dans lequel on découvre les terribles conséquences du syndrome de la personne raide, des crises pendant lesquelles sont corps se paralyse, le directeur de l'institut hospitalo-universitaire de Montpellier a déclaré être en mesure de créer un médicament pour cette pathologie extrêmement rare.

Une cinquantaine de personnes malades en France

Tétanisée, incapable de bouger ou parler, Céline Dion apparaît dans une séquence de son documentaire en pleine crise. Comme elle, une cinquantaine de malades souffrent du syndrome de la personne raide en France, trop peu pour susciter l'intérêt des laboratoires.

"On le fera volontiers si on a les moyens"

Mais à l'institut hospitalo-universitaire de Montpellier, spécialisé dans la prise en charge des maladies auto-immune, les scientifiques ont les moyens techniques pour créer une thérapie. "On est en capacité de développer des biothérapies très personnalisées. Donc, à chaque patient, pratiquement, on peut développer une immunothérapie qui va bien. On a les équipes scientifiques, les équipes médicales, les plateaux techniques qui nous permettent de faire ça et on le fera volontiers si on a les moyens", assure Christian Jorgensen, directeur de l'institut.

Ce qui manque, c'est l'argent. Avec 10 millions d'euros, les médecins pourraient développer un médicament en moins de cinq ans. Les dons, venus de Céline Dion, ou d'ailleurs, sont donc les bienvenus.