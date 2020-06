Comment repérer les aliments ultra-transformés ?

DÉCRYPTAGE

Le magazine 60 millions de consommateurs publie jeudi un numéro hors-série au titre choc : "Manger sans s'empoisonner ". Le mensuel insiste sur les risques des aliments industriels "ultra-transformés" qui envahissent nos assiettes : pizzas, snacks salés ou autre viennoiseries. Selon une étude de 2017, ces aliments industriels représentent en France 36% de nos apports caloriques, et ils peuvent avoir des effets délétères sur notre santé : cancers, diabète, maladies cardio-vasculaires, etc. Comment repérer ces aliments dangereux pour notre santé dans les rayons des supermarchés ? 60 millions de consommateurs a passé au crible une centaine de produits pour dresser le portrait type de l'aliment ultra-transformé.

Se méfier des ingrédients inconnus

Une vigilance toute particulière est de mise au rayon petit déjeuner. En effet, qu’il s’agisse des viennoiseries, des céréales ou de la pâte à tartiner, environ 90% des aliments vendus pour préparer le premier repas de la journée sont des produits ultra-transformés. Et pour en être sûr, il suffit de lire la liste des ingrédients. Si vous y trouvez des composés qui n'existent pas dans les placards de votre cuisine, comme de la graisse hydrogénée ou de l’amidon modifié, par exemple, vous avez entre les mains un aliment ultra-modifié.

Pas plus de cinq composants

Deuxième indice : la taille de l'étiquette. Plus il y a d'ingrédients, de préférence au nom obscur, et plus le risque est important. Une barre chocolatée avec plus de cinq composants est un aliment ultra-transformé. Autre exemple, cité par 60 millions de consommateurs : le fromage à tartiner Paysan Breton dont la recette ne contient que du lait et du sel de Guérande vaut mieux que le Kiri qui compte neuf ingrédients dont du gélifiant et des sels de fonte.

Lire les étiquettes des produits avant de les mettre dans son chariot a des conséquences directes sur la santé : ceux qui les lisent pèseraient quatre kilos de moins en moyenne que ceux qui ne les lisent pas, selon une étude internationale publiée en 2012.

Trop croustillant pour être honnête ?

Enfin, et ce n'est pas écrit sur l'étiquette, le procédé de fabrication industrielle est aussi un marqueur. L’aliment ultra transformé est souvent craquant, croustillant comme les chips, certaines pizzas ou les céréales.