«Ce médicament m'a toujours soulagé» : l'interdiction de traitements anti-rhume suscite quelques frustrations

C’est la solution de facilité pour les nez bouchés. Dolirhume, Actifed, Rhinadvil ou encore Humex, huit médicaments contre le rhume sont interdits à partir de mercredi à la vente libre dans les pharmacies. Pour se les procurer dorénavant, il faudra une ordonnance médicale. À Marseille, patients et pharmaciens réagissent au micro d'Europe 1.

C’est une décision de l’ANSM qui déconseillait leur utilisation depuis un an, en raison de risques cardiovasculaires avec la présence de pseudoéphédrine dans leur composition. Les autorités sanitaires françaises rendent obligatoires à partir de mercredi la présentation d'une ordonnance en pharmacie pour se voir délivrer huit traitements anti-rhume.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Les réactions sont partagées chez les malades, notamment à Marseille. Michèle, retraitée et vêtue d’un bonnet et d’une grosse écharpe, est bien couverte à l’heure de sortir promener ses chiens. Alors que son docteur lui déconseille ces médicaments, elle a appris à faire autrement. “Tous ces médicaments, je les ai pris. Je prends un Doliprane maintenant”, raconte-t-elle.

Les alternatives existent et sont aussi efficaces

D’ailleurs, certains pharmaciens ne les vendent plus depuis un an, le premier avis de l’ANSM ayant déjà déconseillé ces médicaments. Près du stade Vélodrome, le docteur Valérie Ollier-de-l’Ecluse a choisi de ne plus les vendre. “Je n'ai plus une boîte en rayon”, témoigne la pharmacienne. Une manière d'être certaine qu'aucune erreur ne soit commise.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

“Nous, on explique qu’un rhume dure une semaine, quoi qu’on fasse. Vous aurez toujours des personnes qui diront qu’elles n’en peuvent plus d’avoir le nez bouché, mais on a d’autres solutions qui marchent très bien sans passer par ça. On traite les symptômes comme le mal de gorge ou le nez bouché. Il n’y a pas LE remède miracle qui marche pour tout”, assure-t-elle

Mais certains patients, comme Frédérique, comprennent mal qu’une ordonnance médicale soit impérative pour leur délivrance. “Pour un petit rhume, on n’a pas besoin d’aller chez un médecin. Ce médicament et les kleenex, ça m’a toujours soulagé, ça suffisait. Pourquoi encore aller consulter ?”, s’étonne-t-elle. Les effets secondaires sont rares, mais potentiellement dangereux, et peuvent se traduire par des infarctus ou des AVC, rappelle l’Agence du médicament.