Cancer du sein : pour la première fois, une intelligence artificielle va pouvoir aider au diagnostic

Une révolution à venir pour le dépistage du cancer du sein ? L'intelligence artificielle pourrait accélérer le diagnostic et la prise en charge de cette pathologie en repérant les cellules cancéreuses les plus bénignes en dix fois moins de temps que l'œil d'un microscope. À Paris, l'Institut Marie Curie lance prochainement une première expérimentation mondiale de ce processus.

Gagner du temps et de la précision

Un médecin pathologiste analyse des cellules potentiellement cancéreuses coincées entre deux plaques de verre. Au microscope, il faut 40 minutes pour établir un diagnostic. Bientôt, grâce à l'intelligence artificielle, l'examen ne durera plus que cinq minutes. "On met la lame et l'algorithme colore en rouge la zone touchée par le cancer", explique Anne Vincent Salomon, responsable du projet à l'Institut Curie.

Le logiciel permettra également aux médecins d'être plus précis : "Pendant une biopsie de prostate il faut rechercher un tout petit cancer de deux ou trois millimètres. L'intelligence artificielle va être un grand confort en repérant la lame qui présente des lésions de cancer", poursuit-elle. L'algorithme est aussi capable de déterminer le degré de gravité d'un cancer. Le pathologiste pourra donc prendre en charge en priorité les cas les plus graves. Le logiciel doit arriver à l'Institut Curie d'ici à trois mois.