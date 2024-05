Cancer de la vessie : «Ce sont les symptômes classiques d'une infection urinaire», alertent les médecins

Le mois de mai, est celui de la sensibilisation au cancer de la vessie (à l'initiative de l'Association Française d'Urologie). Chaque année, entre 13.000 et 20.000 nouveaux cas sont détectés, 5.000 malades en meurent. Pourtant pris en charge assez tôt, le taux de survie est de 80 à 85 % ! Mais pour cela, il faut pouvoir détecter la tumeur... Or, il n'existe pas de test sûr de diagnostic.

Un retard de diagnostic chez les femmes

Aujourd'hui, les tests diagnostics pour dépister le cancer de la vessie ne sont donc pas assez précis pour être utilisés à grande échelle. Alors pour détecter ce cancer, les médecins se concentrent sur les symptômes qui doivent vous alerter. "Le symptôme principal est l'apparition de sang dans les urines", explique Benjamin Pradère, spécialisé en cancer de la vessie et membre de l'Association Française d'Urologie. "Mais il y a plein d'autres petits symptômes, et notamment les envies pressantes d'uriner, des infections à répétition."

Problème, beaucoup de femmes ressentent ces symptômes, ce qui peut entraîner un retard de diagnostic. "Les cancers de la vessie chez la femme sont plus graves que chez l'homme. Pourquoi ? Parce que l'ensemble des symptômes du cancer de la vessie sont les symptômes classiques d'une infection urinaire et on va traiter ces patientes comme des infections urinaires classiques", explique le médecin. "Et finalement, ce sont parfois les premiers symptômes d'un cancer de la vessie."

Benjamin Pradère appelle donc les généralistes à réorienter les patientes vers des urologues en présence de ces symptômes. D'autant plus si elles fument, le tabac étant le premier facteur de risque pour le cancer de la vessie.