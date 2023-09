Brocolis, choux-fleurs... Face aux maladies de l'hiver, les légumes crucifères seraient nos meilleurs alliés

"Pour votre santé, mangez cinq fruits et légumes par jour" : la phrase, présente dans presque toutes les publicités alimentaires, est connue de tous. Et alors que l'été se termine, elle prend tout son sens pour préparer notre corps à l'arrivée de jours plus froid, notamment les choux.

Selon une étude anglaise, les légumes qui appartiennent à la famille des crucifères, comme les choux-fleurs ou les brocolis, seraient nos meilleurs amis durant l'automne. Pour arriver à ce résultat, les scientifiques ont comparé des souris soumises à ce régime très vert à d'autres se nourrissant de façon plus habituelle. Toutes ont été exposées au virus de la grippe ou du covid-19. Les chercheurs ont ensuite regardé ce qu'il se passait dans leurs poumons.

Des bénéfices contre les cancers

Résultat, chez les souris ayant consommé des brocolis et des choux, on remarque que cette habitude donne un coup de pouce à la barrière pulmonaire, et la rend plus résistante. "Les crucifères contiennent des molécules qui vont passer dans le sang et qui vont se lier à un récepteur présent dans les vaisseaux sanguins des poumons. Ce récepteur va ensuite modifier l'immunité, et permettre de mieux lutter contre les infections", explique au micro d'Europe 1 le docteur Catherine Lacrosnière médecin nutritionniste à Paris. "C'est ce que l'on sait chez la souris aujourd'hui", poursuit-elle.

Un résultat qui doit encore se prouver chez l'Homme, mais en attendant, les Français ne perdront rien à manger plus de brocolis par exemple. Un légume qui a déjà prouvé ses vertus notamment pour diminuer le risque de cancer du côlon. Enfin, pour tous ceux qui n'aiment pas les choux ou qui ont du mal à les digérer, voici une autre option : c'est peu connue, mais les radis et la roquette font aussi partie de la famille vertueuse des légumes crucifères.