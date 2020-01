Balt : Le premier "stent triever" mécanique pour traiter les AVC

LA FRANCE BOUGE

Balt développe et commercialise le premier "stent triever" permettant de traiter les AVC (accidents vasculaires cérébraux) de façon mécanique, une grande avancée technique et médicale qui va permettre de sauver plus de vies, plus rapidement.

Balt est un des leaders mondiaux dans la neuro-radiologie interventionnelle et plus particulièrement dans le domaine du traitement des AVC.

Eric Montalescot vice-président de Balt : "Grâce à ce produit, les médecins peuvent mieux naviguer dans les zones du cerveau difficile d’accès et ainsi mieux soigner les anévrismes. Très efficace aussi pour soigner certains AVC chez les nourrissons et jeunes enfants. Il a aussi la particularité d’être entièrement visible sous rayon X."