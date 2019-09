Une baisse du nombre de nouveaux cas de diabète ? "Attention à la manière d’interpréter les chiffres"

INTERVIEW

Trois millions de Français de plus de 45 ans souffrent de diabète. Mais ce chiffre recul. En effet, Santé Publique France observe un recul du nombre de nouveau cas. Pour autant, il faut prendre cette nouvelle avec beaucoup de précautions, comme le souligne Boris Hansel, diabétologue à l’hôpital Bichat.

"Est-ce que l'on détecte bien les diabétiques ?"

"Voir une diminution du nombre de nouveaux cas de diabète donne une lueur d'espoir", ne cache pas Boris Hansel. Mais le spécialiste se veut très prudent. "Il faut faire attention à la manière d’interpréter les chiffres. On a aucune explication qui permet de se rassurer et on ne peut pas exclure, dans ce type de méthodologie, des biais : est-ce que l'on détecte bien les diabétiques par exemple ?", s'interroge le médecin.

"Attention et continuons la prévention"

Prudence, donc, surtout que d'autres chiffres indiquent une toute autre logique. "On observe aussi une augmentation de la prévalence du surpoids qui, mathématiquement, est responsable d'une augmentation de la survenue du diabète", déplore Boris Hansel. Il se pourrait donc que ce recul ne soit qu'éphémère. "Attention et continuons la prévention", préfère-t-il souligner.