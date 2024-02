Alzheimer, arthrose, cancers… Des chercheurs français sur la voie d'un remède contre le vieillissement des cellules

A-t-on trouvé le remède contre le vieillissement ? En tout cas, dans une nouvelle étude publiée dans la revue Nature Metabolism, des scientifiques français de l’Inserm ont réussi à identifier les mécanismes du processus de vieillissement de nos cellules. Une découverte qui ouvre des possibilités de futurs traitements pour les maladies liées à l'âge comme Alzheimer ou l'arthrose.

Une enzyme identifiée comme responsable du vieillissement

Dans notre corps, il y a des cellules qui se régénèrent, d'autres qui meurent, et il y a des cellules qui vieillissent. Ces cellules vieillissantes ont un rôle important : elles permettent d'empêcher la prolifération des cellules endommagées par des tumeurs par exemple. Mais avec l'âge, les cellules vieillissantes augmentent dans l'organisme et leur fonctionnement est modifié, ce qui accentue l'inflammation et le vieillissement.

La responsable de ce phénomène, c'est la glycérol kinase, une enzyme présente dans les cellules. Mario Pende, chercheur à l'Inserm et responsable de l'étude a donc décidé de bloquer le fonctionnement de cette enzyme. "Dans les cellules qui vieillissent, il y a une activation de certaines enzymes et si on empêche cette activation d'enzymes, on peut maintenir la cellule dans un état qui empêche le vieillissement et les maladies liées à l'âge", affirme-t-il. Cette découverte pourrait permettre de créer de nouvelles thérapies pour toutes sortes de maladies liées au vieillissement comme Alzheimer, les maladies cardiovasculaires ou encore les cancers.