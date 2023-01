Santé : quatre conseils pour lutter contre le vieillissement

Avec les nouvelles technologies et les prouesses de la médecine d'aujourd'hui, la population vit plus longtemps. Mais certaines personnes ont peur de vieillir et n'hésitent pas à utiliser toutes les techniques pour combattre le processus. Invités de l'émission Bienfait pour vous, Olivier Claude, chirurgien plasticien à Paris, et Natacha Dzikowski, autrice de J'ai l'âge que j'ai, précisent les raisons de notre vieillissement et comment mieux lutter contre.

"Aujourd'hui, nous avons la possibilité de vivre plus longtemps et mieux. Donc l'objectif c'est d'être vraiment en harmonie entre notre apparence et l'énergie interne que nous avons", souligne le chirurgien plasticien. Si sa clientèle était plutôt féminine auparavant, Olivier Claude explique que de plus en plus d'hommes font appel à lui.

L'hygiène de vie représente 80% du vieillissement

Vieillir pourrait signifier une plus grande confiance, plus de maturité, d'expérience, et pourtant, dans l'imaginaire collectif, il y a cette image assez négative de ce processus naturel. Pourquoi celui-ci fait-il peur ? "C'est la représentation de l'âge qui nous pose problème", répond Natacha Dzikowski. "Lorsqu'on interroge les gens finalement, les femmes et les hommes ressentent qu'on leur renvoie une image de dégradation. Nous faisons un raccourci entre l'âge, qui est tout à fait naturel, et le fait de vieillir alors que ce sont deux choses différentes", ajoute-t-elle.

Mais alors, comment lutter contre ? "Nous avons la main sur notre âge biologique. 80% du vieillissement, c'est notre hygiène de vie. En comprenant comment notre corps fonctionne, nous avons les outils pour ne pas accélérer le vieillissement cellulaire", indique l'autrice. "Une mauvaise hygiène de vie va en quelque sorte accélérer ce vieillissement, ce qui veut dire qu'il y aura des traces avec une peau moins jolie, des kilos en trop, une silhouette moins mobile. Au contraire, une bonne hygiène de vie va prolonger la longévité et permettre de garder de l'énergie, une jolie peau, une silhouette active et de la mobilité", ajoute-t-elle.

Le processus de vieillissement débute autour des 25 ans

Contrairement à ce que nous pouvons imaginer, le processus de vieillissement débute très tôt. "C'est autour des 25 ans. Mais c'est un processus qui est extrêmement progressif et insidieux. Donc, au début, comme toutes les altérations, nous nous rendons pas forcément compte, cela apparaît progressivement et après ça s'accélère rapidement", explique Olivier Claude. Pour lui, afin d'être plutôt dans la prévention, il faut intervenir tôt. "Lorsque nous voulons traiter un problème, c'est plus simple si on le prendre en charge rapidement".

Quelle différence par rapport à 24 ans ? "Au niveau de la peau, il y aura moins de collagène et d'élastine. Entre 20 et 25 ans, cela reste minime car il n'y a pas beaucoup de différence, mais après le processus va s'accélérer", répond le chirurgien. Face à cela, il explique l'importance de réagir rapidement. "Il faut prendre le temps pour analyser un visage assez tôt, afin de voir quels sont les maillons faibles pour pouvoir intervenir dessus et passer les années de la meilleure façon possible", conclut-il.

Le sucre est créateur de rides

Pour Natacha Dzikowski, le meilleur traitement anti-rides est le régime sans sucre. "C'est une véritable poison, à la fois pour la silhouette, pour notre microbiote intestinal et pour notre peau. Le sucre va déclencher, à travers l'insuline, tout un processus de glycation au niveau des cellules. Ce qui fait que les fibres vont se rigidifier et donc casser. Le sucre est donc créateur des rides", souligne-t-elle. "Puis, comme il va déséquilibrer le microbiote intestinal, il favorise un état inflammatoire qui peut se traduire par de la réactivité de la peur, voire des maladies de peau", alerte l'autrice.

L'importance du sommeil

Pour finir, les deux invités évoquent l'importance du sommeil. "La peau se régénère complètement entre minuit et 3 heures du matin et notre métabolisme le fait aussi la nuit. Si la peau n'a pas été bien nettoyée le soir par exemple, elle ne va pas pouvoir bien se régénérer", précise Natacha Dzikowski. De son côté, Olivier Claude indique que "le sommeil va réparer notre ADN". "Il est un des principaux acteurs de la lutte contre le stress oxydatif. La quantité de sommeil est importante mais aussi la qualité. Cela ne sert à rien de dormir 8 heures si j'ai regardé des écrans ou si j'ai mangé un repas trop copieux", ajoute-t-il.

Selon le chirurgien, la régularité et les micros siestes jouent un rôle essentiel. "Le fait de dormir un peu tous les jours à la même heure va favoriser la régénération. le corps a besoin de régularité. Pour les siestes, il ne faut pas que cela soit trop long, entre quatre et 15 minutes suffisent, sinon on rentre dans un cycle de sommeil".