À quoi sert l'entretien prénatal précoce ?

Il a pour but de faire le point sur tout ce qui va changer avec la venue de bébé. Dans "Sans Rendez-vous" mardi, Baptiste, un auditeur futur papa, a entendu parler de l'entretien prénatal précoce. Il se demande notamment à quoi il sert, à quel moment il faut l'effectuer et avec qui. Des questions auxquelles répond la sage-femme Anna Roy, qui a également réalisé le podcast "Sage-Meuf" avec Europe 1 studio pour briser les tabous autour de la maternité.

L'entretien prénatal précoce est la première des huit étapes qui visent à préparer un couple à tous les changements que vont entraîner l'arrivée d'un bébé dans leur vie. Obligatoire depuis mai 2020 selon le site améli.fr, il est un peu "la première séance de préparation à l'accouchement", explique Anna Roy sur Europe 1. "C'est un moment un peu magique, le plus souvent avec une sage-femme, parce qu'on a 45 minutes pour aborder vraiment tous les points en lien avec la naissance et la parentalité." Problème de logement, d'addictions, des antécédents psychologiques, désirs sur l'accouchement... tous les thèmes peuvent être abordés librement.

C'est pour cela qu'il est de bon ton de faire cet entretien "en couple", puisqu'il ne concerne pas exclusivement la future mère, insiste la professionnelle.

Sage-Meuf, le podcast d'Europe 1 Studios sur la maternité

