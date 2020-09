À Paris, une "pharmacie du futur" ultra-connectée vient d'ouvrir ses portes

REPORTAGE

"Comme dans un supermarché, vous avez des linéaires entiers sauf qu'à la place des paquets de pâtes, vous avez des bains de bouche de toutes les couleurs. C'est un peu déstabilisant." Isabelle, étourdie, est perdue au milieu des rayons cosmétiques et dentifrices d'une toute nouvelle pharmacie parisienne. Située en plein cœur du Forum des Halles, au centre de la capitale (1ère arrondissement), cette "pharmacie du futur" a ouvert ses portes la semaine dernière et s'étend sur 2.050 mètres carrés. Elle comporte 4,5 kilomètres de rayonnage et propose plus de 40.000 références différentes à des prix qui défient toute concurrence.

Ultra-connectée, elle propose un nouveau modèle et attire déjà les curieux, interpellés par cet établissement inédit. Dans les allées à perte de vue, Julia entasse ses produits dans un panier, happée par les promotions alléchantes. "Les sérums physiologiques pour les bébés sont à 2 euros alors que dans mon point de vente habituel, ils sont à 6 euros", explique-t-elle, ce qui la pousse à "faire des stocks".

Comptoirs, robot et pharmaciens

Par ailleurs la pharmacie ne contient pas moins de 18 comptoirs, reliés au stock par un robot qui achemine et délivre les produits et les médicaments. Des pharmaciens sont tout de même présents et disposent, juste à côté des comptoirs, de salles de consultation. Ils peuvent y réaliser des actes de santé auprès des patients.

"Nous cherchons à développer un modèle qui permet aux gens d'avoir des services comme la vaccination ou des tests Covid", avance Cyril Slama, l'un des pharmaciens titulaires, "alors que dans une pharmacie classique axée principalement sur la vente, nous ne pouvons pas forcément le faire". Pour ce pharmacien, cette nouvelle pharmacie est un concept d'avenir dans un secteur en difficulté.

Les officines classiques, d'ailleurs, pourraient même finir par disparaître selon certains professionnels. Notamment si ce genre de concept continue de se développer.