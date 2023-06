33.000 morts liés à la chaleur estivale : 70% des décès ont eu lieu en dehors des périodes de canicule

Il va faire chaud, parfois même très chaud sur une large partie du pays ce week-end. Des températures parfois mortelles, surtout pour nos aînés. Pour la première fois, une étude de Santé publique France fait le point sur la mortalité liée aux fortes chaleurs de ces dernières années. Publiée vendredi, elle révèle un chiffre impressionnant : près de 33.000 décès imputables à la chaleur ont eu lieu entre 2014 et 2022.

Une mortalité "très importante les jours de canicule"

Sur cette période, la majorité des décès, 70 %, ont eu lieu en dehors des jours de canicule. Cela montre que les fortes chaleurs ont un impact sur la population générale et sont un enjeu de santé majeur. Autre fait sur lequel l'étude insiste : une partie non négligeable des décès a eu lieu sur un laps de temps très court.

"Près de 30 % des décès attribuables à la chaleur sont observés pendant les canicules, alors que ces jours de canicule pour les étés 2014 à 2022 ne concernent que 6 % de la période étudiée. Cela montre que la mortalité est très importante durant ces jours de canicule", explique Guillaume Boulanger, chercheur chez Santé publique France.

Et la chaleur ne tue pas que les personnes âgées. Les moins de 75 ans représentent tout de même un décès sur trois, mais ce sont bien les plus âgés qui sont le plus concernés : les deux tiers des victimes avaient plus de 75 ans. Santé publique France estime que l'été dernier, en France, la chaleur a entraîné la mort de 7.000 personnes.