Coronavirus : 29.319 morts en France, baisse du nombre de patients hospitalisés et en réanimation

Le dernier bilan de l'épidémie de coronavirus fait état de 29.319 morts en France. C'est 23 décès de plus que selon le dernier bilan, il y a 24 heures. 11.678 personnes sont hospitalisées pour une infection au coronavirus et 130 nouvelles admissions ont été enregistrées en 24 heures. Ce chiffre, comme le reste des indicateurs, est en baisse. il témoigne d'un reflux épidémique constaté depuis plusieurs jours.

933 personnes en réanimation

Le nombre de patients en réanimation continue de baisser après être passé mardi sous le seuil symbolique des 1.000 cas. 23 nouveaux cas graves ont été admis en réanimation. Le solde reste négatif, avec 22 malades de coronavirus en moins dans les services de réanimation par rapport à mardi. Au total, 933 personnes atteintes d'une forme grave de coronavirus y sont hospitalisées. L'Île-de-France, le Grand-Est, l'Auvergne-Rhône-Alpes, et les Hauts-de-France regroupent toujours 75 % des patients hospitalisés en réanimation. En Outre-Mer (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte), on relève 119 hospitalisations, dont 19 en réanimation.

Parmi les 29.319 personnes décédées en France depuis le 1er mars, 18.935 personnes sont décédées au sein des établissements hospitaliers . Les données des décès en établissements sociaux et médico-sociaux seront actualisées par Santé publique France le 16 juin prochain, lors du dernier bilan on recensait 10.384 déècs en établissements sociaux et médico-sociaux.