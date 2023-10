17e édition du Pasteurdon : maladies infectieuses, cancers, Alzheimer... L'Institut Pasteur fait avancer la recherche

"La recherche vit en nous." Cette 17e édition du Pasteurdon est l'occasion de rappeler que la recherche est au centre de nos vies à tous. L'amélioration de notre santé est intrinsèquement liée aux nombreuses avancées médicales, vaccins, traitements ou nouvelles technologies de pointe.

Lutte contre les maladies infectieuses émergentes, résistance aux agents antimicrobiens, maladies de la connectivité cérébrale et maladies neurodégénératives, cancers, vaccinologie font partie des priorités de recherches des chercheuses et chercheurs de l'Institut Pasteur. Le Pasteurdon est à la fois une occasion de donner de la visibilité aux avancées scientifiques et médicales de l'année écoulée et une opération d'appel aux dons.

Comment faire un don ? Si vous souhaitez faire un don, rendez-vous sur faireundon.pasteur.fr. Il est également possible de faire un don par téléphone au 3620, en disant "Pasteurdon". Par SMS en envoyant "DON" au 92 112 pour faire un don de 20 euros. Par chèque à l’ordre du Pasteurdon, à envoyer au 25, rue du Docteur-Roux, 75015 Paris.