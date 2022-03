Ukraine : «On ne va pas élargir l'Union européenne à l'infini», selon Yannick Jadot

Yannick Jadot était l'invité lundi soir du "Grand Oral de la présidentielle", organisé par Europe 1 et Paris Match et Le Journal du dimanche. A deux semaines de l'élection présidentielle, il a répondu aux questions du public sur la France et l'Europe de demain. Interrogé sur l'avenir du l'UE et notamment dans un contexte de guerre en Ukraine, il a affirmé que l'on "ne va pas élargir l'Union européenne à l'infini".

Jadot opposé à une intégration rapide de l'Ukraine dans l'UE

"Le monde est en train d'être bouleversé. Nous avons une guerre terrible sur le continent européen et il va falloir que chacun prenne ses responsabilités pour faire face à ces défis", a-t-il posé. "Moi je porte une alliance franco-allemande renforcée, et il nous faudra une fédération européenne, parce qu'on ne va pas élargir l'Union européenne à l'infini. Et il y aura des partenariats avec des pays comme l'Ukraine ou la Moldavie", a-t-il affirmé en citant notamment des exemples comme des partenariats autour de la sécurité énergétique, numérique ou encore alimentaire.

Le candidat EELV s'est également dit opposé à l'intégration rapide de l'Ukraine dans l'UE. "C'est impossible à ce jour", a-t-il jugé. "Qu'il y ait une perspective de très long terme pourquoi pas, mais tant que l'on n'aura pas changé les modes de décision au niveau européen ce n'est pas possible. Les règles à l'unanimité sur trop de sujets paralysent l'Union européenne donc il faut être capable de les changer et de porter un nouveau traité que l'on fera valider par référendum."