Xi Jinping appelle à ne pas «salir» la Chine sur le dossier ukrainien

Le président chinois Xi Jinping a appelé lundi à Paris à ne pas "salir" son pays sur le dossier ukrainien, Pékin jouant selon lui un "rôle positif" pour trouver une solution pacifique à la guerre. Le chef d'État chinois s'exprimait lors d'une déclaration à la presse, sans questions autorisées pour les journalistes, au côté du président français Emmanuel Macron au palais de l'Élysée.

Pékin a renforcé ses relations diplomatiques et économiques avec Moscou

La Chine est régulièrement critiquée par les Occidentaux, États-Unis en tête, sur le dossier ukrainien. Car si elle appelle au respect de l'intégrité territoriale de tous les pays - sous-entendu Ukraine comprise -, elle n'a jamais condamné publiquement la Russie. Pékin a par ailleurs renforcé ses relations diplomatiques et économiques avec Moscou depuis le début de l'offensive russe en Ukraine en février 2022.

"Nous nous opposons à l'utilisation de la crise ukrainienne pour jeter la responsabilité sur d'autres, salir un pays tiers et déclencher une nouvelle Guerre froide", a déclaré Xi Jinping dans une référence aux critiques occidentales. "La Chine n'est ni à l'origine de la crise, ni partie prenante. Cependant, nous n'assistons pas indifférents au malheur d'autrui. Nous jouons depuis le début un rôle positif dans la recherche de la paix", a-t-il assuré.

Pékin se présente comme une partie neutre et appelle régulièrement à un règlement politique pour mettre fin aux combats en Ukraine. Xi Jinping a cité lundi l'appel de la Chine à des pourparlers de paix et la tournée d'une dizaine de jours effectuée en mars par le diplomate chinois Li Hui, en Russie, dans l'Union européenne et en Ukraine, afin de contribuer à la recherche de consensus. Lourdement sanctionnée par les Occidentaux en raison de son offensive contre l'Ukraine, la Russie cherche à resserrer ses liens, déjà très étroits, avec la Chine.