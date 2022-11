Comment Emmanuel Macron tente-t-il de séduire les maires de France ?

Opération séduction ce mercredi pour Emmanuel Macron auprès des maires de France. Alors que la crise énergétique frappe les communes de plein fouet, le chef de l'État a eu l'occasion de prendre le pouls des élus dans les allées du salon des maires de France. Après cette première déambulation, un millier d'entre eux ont été reçus à l'Elysée. Un rendez-vous important pour le président de la République, ou ce dernier en a profité pour remercier leur engagement.

Faire face à la crise énergétique

"Vous portez la République et vous portez au quotidien, face à toutes les crises, la capacité à tenir, à organiser la vie commune, à apporter des solutions concrètes", a-t-il expliqué devant les élus locaux. Le président a insisté sur la crise énergétique et sur les différentes mesures mises en place pour y faire face, à l'image du bouclier tarifaire. Et ce sont ensuite des paroles de fermeté qu'il a portées devant des élus locaux de plus en plus souvent victimes d'agressions.

"Certains voudraient nous expliquer qu'il y a une forme de violence qui serait légitime sous prétexte que tel combat serait légitime plutôt qu'un autre. En démocratie, aucune forme de violence n'est légitime", affirme-t-il avec fermeté.

"Instrument de révolution"

Après un premier quinquennat marqué par des relations compliquées avec les maires, Emmanuel Macron a aussi mis en avant sa nouvelle méthode, incarnée par le Conseil national de la refondation. "C'est un instrument de révolution" insiste Emmanuel Macron. "Ceux qui veulent mener la révolution doivent se saisir de cet instrument. Ceux qui ne veulent pas s'en saisir ne peuvent pas venir se plaindre ensuite", a poursuivi le chef de l'Etat.

Le chef de l'Etat a également évoqué la guerre en Ukraine, faisant part de sa volonté d'associer les maires français à la conférence de soutien à l'Ukraine qui sera organisée à Paris le 13 décembre prochain.