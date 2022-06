Vote de confiance : le gouvernement n'a pas encore tranché, selon Olivia Grégoire

La porte-parole du gouvernement Olivia Grégoire a assuré mercredi que la Première ministre Élisabeth Borne n'avait pas encore décidé si elle se soumettrait à un vote de confiance devant le Parlement, après la publication du décret d'ouverture de la session extraordinaire le 5 juillet. "Aucune décision n'est prise". Elisabeth Borne "n'a pas pris sa décision. C'est à elle seule de la prendre", a souligné la porte-parole sur BFMTV et RMC.

Un flou autour d'un vote de confiance

Paru au Journal officiel mercredi, le décret annonce la convocation du Parlement en session extraordinaire à partir du 5 juillet et liste les textes au menu : projets de loi sur le pouvoir d'achat et de sécurité sanitaire face au Covid... Il entretient le flou sur la tenue ou non d'un vote de confiance, en mentionnant une simple "déclaration du gouvernement" devant l'Assemblée nationale et le Sénat.

"Je veux être très claire ce matin: ce n'est pas parce que ce n'est pas inscrit que la Première ministre ne pourrait pas le faire. Aucune porte n'est fermée au moment où je vous parle", a assuré Olivia Grégoire, précisant que la décision sera prise "dès le début de la semaine prochaine, milieu de la semaine prochaine". En 2017, l'exécutif avait eu recours à l'article 49-1, qui incluait une "déclaration de politique générale" et qui entraînait un vote de confiance pour le chef du gouvernement Édouard Philippe. Il disposait à l'époque d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale contrairement à Mme Borne qui n'a qu'une majorité relative de 250 députés.

Un décret qui prévient notamment l'examen de deux principaux textes

Sans surprise, le décret publié au JO prévoit l'examen de deux principaux textes pour cette session extraordinaire : un projet de loi de "mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat" accompagné d'un budget rectificatif, et un projet de loi de "veille et de sécurité sanitaire" face au Covid-19. Au programme également, une "déclaration du gouvernement" devant l'Assemblée et le Sénat sur le bilan de la présidence française de l'Union européenne, suivie d'un débat, en application de l'article 50-1 de la Constitution. Au menu également une séance de questions au gouvernement hebdomadaire.