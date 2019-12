Vœux présidentiels d'Emmanuel Macron : "Ce n'est pas un moment charnière", démine la majorité

La nouvelle année approche. Emmanuel Macron doit présenter ses vœux du 31 décembre, mardi à 20 heures. Une allocution enregistrée qui sera diffusée sur plusieurs médias. L’exercice s’annonce périlleux pour le président de la République. Au 27ème jour du la mobilisation sociale pour protester contre la réforme des retraites, les mots du chef de l’Etat seront particulièrement scrutés et attendus. Pourtant, d’après l’Elysée, les vœux de ne devaient pas beaucoup sortir de l’ordinaire.

"Ce n'est pas un moment charnière"

Si l’an dernier le président de la République avait présenté ses vœux debout pour se montrer à l’offensive en pleine crise des gilets jaunes, cette année en plein conflit autour des retraites l’Elysée refuse de donner le moindre détail sur la forme. "Ce ne sera pas forcément original", confie un proche du président. "Et sur le fond je ne pense pas qu’il va se passer quelque chose de spectaculaire", renchérit un pilier de la majorité. "Ce n’est pas un moment charnière : il ne va pas faire un discours de secrétaire d’Etat aux retraites", ajoute un député.

En fait, Emmanuel Macron devrait continuer à défendre sa réforme sans entrer dans le détail et prôner la poursuite du dialogue avec les syndicats. Pour le reste, l’Elysée renvoie sur les négociations à Matignon, qui reprendront le 7 janvier. Le chef de l’Etat entend prendre de la hauteur et ne pas se faire rattraper par le dossier retraites, qui pourrait s’imposer tout de même dans ce marathon des vœux du mois de janvier. "On attend le dernier moment pour tout caler," confie un collaborateur. "Il faudra faire en fonction du contexte pour ne pas tomber à côté."

