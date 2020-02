Violences sexuelles sur les personnes en situation de handicap : "C’est l’affaire de tous"

INTERVIEW

"Nous avons libéré la parole des victimes, c’est important de les entendre". Alors que les violences sexuelles ont été dénoncées dans le monde du sport, Sophie Cluzel a réaffirmé lors du "Grand Rendez-vous" sur Europe 1 que combattre les violences sexuelles sur les personnes en situation de handicap était une priorité. "C'est l'affaire de tous", a-t-elle lancé.

Le 3919 100% accessible

La secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des Personnes handicapées, a expliqué que "les femmes autistes étaient cinq fois plus victimes d’agressions". "Il faut donc former les écoutants et le personnel soignant", a indiqué Sophie Cluzel, affirmant que "les personnes handicapées mentales étaient des proies pour les prédateurs sexuels".

La secrétaire d'État a également annoncé que le numéro d'urgence 39 19, destiné aux femmes victimes de violences, à leur entourage et aux professionnels concernés, sera prochainement 100% accessible. "C’est un sujet qui était tabou, nous allons le prendre à bras-le-corps", a affirmé Sophie Cluzel.

