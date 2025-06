Violences après la victoire du PSG : «La République doit être implacable face aux voyous», insiste Benjamin Haddad

Benjamin Haddad, ministre délégué chargé de l'Europe, était l'invité ce mardi de La Grande interview Europe 1-CNews. Au micro de Sonia Mabrouk, il est revenu sur la nécessité de punir fermement les casseurs, après les violences en marge de la victoire du PSG en Ligue des champions ce week-end.

Condamner fermement après les débordements en marge de la victoire du PSG ce week-end. Le message est unanime depuis quelques jours au sein du gouvernement, face à la violence de centaines de personnes réunies dans les rues de Paris pour célébrer, à l'origine, la victoire du Paris Saint-Germain face à l'Inter Milan.

Et alors que plusieurs comparutions immédiates ont eu lieu ce lundi à Paris, le ministre de la Justice Gérald Darmanin estime qu'"une partie des condamnations pour violences, notamment commises à l'encontre des forces de l'ordre et pour destructions de biens, ne sont plus à la hauteur de la violence que connaît notre pays", indique-t-il sur X (ex-Twitter).

Une "victoire détournée par les casseurs"

Invité ce mardi matin sur le plateau de La Grande interview Europe 1-CNews, Benjamin Haddad, ministre délégué chargé de l'Europe, estime que "la République doit être implacable face aux voyous".

La victoire du PSG "aurait dû être un moment de liesse, de joie. Et au lieu de ça, on a cette victoire qui est détournée par des casseurs, par des gens qui ne sont pas des supporters puisqu'ils étaient déjà là pendant le match, et qui ne sont là que pour casser", s'agace-t-il face à Sonia Mabrouk. "Il faut qu'on ait une réponse implacable. Et si, ça veut dire qu'il faut faire évoluer la loi, pour qu'on ait des réponses systématiques par exemple, comme le propose Gérald Darmanin, je crois que ça fait partie effectivement des réponses possibles", conclut-il.