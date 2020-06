Violences à Dijon : pour Ciotti, "il n'y a pas de réponses face à la montée des tensions communautaires"

INTERVIEW

Plusieurs épisodes de violences ont eu lieu à Dijon ce weekend, avec une flambée dans le quartier des Grésilles, théâtre de règlements de comptes avec des affrontements communautaires, notamment tchétchènes. Le député LR et conseiller départemental des Alpes Maritimes Eric Ciotti était l'invité d'Europe 1. Il a condamné selon lui l'inaction gouvernementale et s'est dit "extrêmement choqué et préoccupé".

"Malheureusement, on pouvait s'y attendre", a déploré le député des Alpes Maritimes. "Le ministre de l'intérieur a qualifié d'opération de maintien de la paix, pour restaurer la sécurité dans ces quartiers. C’est le vocable de l’ONU sur les théâtres de guerre"

"On est dans ce face à face de communautés qu’évoquait Gérard Collomb", a-t-il ajouté. "C’est une longue dérive et malheureusement le gouvernement actuel est resté totalement impuissant. Au contraire. Il n'y a pas de réponses pour faire face à la montée des tensions communautaires et de ce trafic de drogue qui gangrènent nos quartiers."

