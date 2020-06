A Dijon, weekend de violences après l'agression d'un jeune tchétchène

A l'origine, c'est une vaste opération de représailles qui a été lancée par la communauté tchétchène après l'agression de l'un des leurs la semaine dernière. Un adolescent de 16 ans aurait été passé à tabac et menacé d'une arme à feu, selon le site Bien Public. Cet épisode aurait provoqué la colère de membres de la communauté tchétchène qui ont reçu du renfort : des dizaines de leurs compatriotes ont rallié Dijon depuis la région parisienne, Saint-Etienne, Troyes, et même depuis l'Allemagne et la Belgique.

Une centaine de protagonistes a mené vendredi soir une expédition punitive contre un bar à chicha. Certains étaient encagoulés, armés de barres de fer, couteaux et batte de base-ball.

Des "événements graves" pour le procureur

Un nouvel épisode de violence a eu lieu pendant le week-end, après des invectives sur les réseaux sociaux. Dimanche soir encore, plusieurs dizaines de Tchétchènes cherchaient à en découdre. Des vidéos spectaculaires montrent notamment une voiture foncer vers eux et faire un tonneau. Le procureur de Dijon a déploré lundi des "événements graves". Des renforts de police et CRS seront déployés sur place dans la journée.