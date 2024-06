Viol à Courbevoie: Mélenchon se dit «horrifié» et dénonce le «racisme antisémite»

Le leader de La France insoumise (LFI) Jean-Luc Mélenchon a dénoncé mercredi "le racisme antisémite" après le viol d'une jeune fille de 12 ans à Courbevoie (Hauts-de-Seine), qui a entraîné la mise en examen de deux adolescents. "Horrifié par ce viol à Courbevoie et tout ce qu'il met en lumière concernant le conditionnement des comportements masculins criminels dès le jeune âge, et du racisme antisémite. Solidarité et pensées émues pour la victime et ses proches", a déclaré sur le réseau social X Jean-Luc Mélenchon, régulièrement accusé par des opposants politiques de propos ambigus sur l'antisémitisme.

Dans la foulée, le députée sortant de la Somme François Ruffin a aussi dénonce sur X un "horrible viol antisémite". "Ce crime odieux doit nous percuter au plus profond, sur ce qu'il révèle: le machisme crasse de jeunes hommes pour qui le corps des femmes est une chose, qui leur appartient. L'antisémitisme pour qui la judéité est une tare, un affront à l'honneur. Que la rage se transforme en justice", a-t-il lancé.

"Le fléau de la haine antisémite"

"Les mots me manquent devant ce récit d'horreur", a également réagi mercredi la patronne des Verts Marine Tondelier. "L'antisémitisme, les violences faites aux femmes, sont des plaies béantes de notre société. Nous devons regarder cette réalité en face et agir résolument", a-t-elle appelé.

Mardi le premier secrétaire du PS Olivier Faure avait fustigé le "fléau" de "la haine antisémite". "La lutte contre l'antisémitisme doit être menée sans faiblesse et sans répit", a-t-il insisté.

Deux adolescents de 13 ans ont été mis en examen mardi soir pour viol en réunion, menaces de mort, injures et violences à caractère antisémite. Un troisième suspect de 12 ans a été placé sous le statut de témoin assisté pour viol et mis en examen pour les autres infractions visées par l'enquête, selon le parquet de Nanterre.Les faits ont été dénoncés par la jeune fille samedi soir. Selon une source policière, la mineure a expliqué avoir été abordée par trois adolescents et entraînée dans un hangar alors qu'elle se trouvait dans un parc proche de son domicile avec un ami.

Les suspects l'ont frappée et "lui ont imposé des pénétrations anales et vaginales, une fellation, tout en lui proférant des menaces de mort et des propos antisémites", a précisé cette même source.

Lors des discussions pour la création du Nouveau Front populaire, les partenaires de LFI dans cette alliance de gauche pour les législatives avaient beaucoup insisté sur l'importance de la lutte contre l'antisémitisme. Jean-Luc Mélenchon avait estimé le 2 juin que "l'antisémitisme reste résiduel en France".