Vincent Lambert : François-Xavier Bellamy se dit "heureux" de la reprise des soins

INTERVIEW

La cour d'appel de Paris a ordonné la reprise des soins de Vincent Lambert, lundi soir, alors qu'ils avaient été interrompus le matin-même. Sur Europe 1, mardi, la tête de liste Les Républicains aux européennes, François-Xavier Bellamy se dit "heureux" de cette décision.

La question de la dépendance

"Ce qui est en jeu, c'est la question de notre relation à la dépendance", poursuit le candidat aux européennes. "C'est vrai que Vincent Lambert est dans une extrême dépendance. Est-ce qu'une vie qui est dépendante ne vaut pas la peine d'être vécue ? Moi, je crois que toute vie mérite d'être vécue."

>> De 7h à 9h, c’est deux heures d’info avec Nikos Aliagas sur Europe 1. Retrouvez le replay ici

Lundi, interpellé par les parents de Vincent Lambert opposés à l'arrêt des traitements, Emmanuel Macron a répondu qu'il ne pouvait trancher sur cette décision. François-Xavier Bellamy avait demandé au chef de l'État de prendre position : "Je suis heureux qu'Emmanuel Macron soit intervenu, je crois que c'était bien que le président de la République puisse se prononcer sur ce sujet. Ce que je constate, c'est qu'il a donné une réponse juridique et technique. Le sujet est devant nous et est politique, au sens le plus noble du terme."