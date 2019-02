VIDÉO - Au Salon de l'Agriculture, un retraité handicapé fond en larmes dans les bras de Macron

Au milieu de l'habituel bain de foule du Salon de l'Agriculture, Emmanuel Macron a fait une rencontre nettement moins habituelle. Un retraité, handicapé après avoir fait plusieurs AVC, l'a interpellé sur sa situation personnelle. Une situation immortalisée par les caméras de BFM TV.

Un retraité craque en évoquant ses difficultés avec Emmanuel Macron pic.twitter.com/3IFqln67tU — BFMTV (@BFMTV) 23 février 2019

Non-recours. Expliquant vivre avec 690 euros par mois après la suppression de son allocation adultes handicapés (AAH) lorsqu'il est passé à la retraite, l'homme a détaillé ses difficultés de pouvoir d'achat. Une situation qui a fait tiquer Emmanuel Macron. "On a augmenté le minimum vieillesse, donc je pense qu'il y a une part que vous ne devez pas toucher", a souligné le chef de l'État. L'homme lui a alors transmis des documents administratifs, que le président a examinés. Conclusion : "vous êtes en dessous du minimum vieillesse car vous ne l'avez pas demandé." Un exemple, parmi d'autres, du non-recours à certains droits par les Français les plus modestes.

"Gardez le moral". Tout en rappelant qu'il était impossible de cumuler l'AAH et le minimum vieillesse, Emmanuel Macron a promis au retraité de s'occuper de son cas. "Ils vont prendre vos coordonnées", a-t-il dit en parlant de ses équipes. "Ils vont vous écrire et vous expliquer." Et le président d'enjoindre l'homme à "garder le moral". "Vous avez droit à plus que ce que vous touchez là. On va faire le maximum." Visiblement ému, le retraité a fondu en larmes dans les bras du chef de l'État, qui lui a donné une longue accolade. "Merci pour lui, monsieur Macron", peut-on alors entendre dans l'entourage de cet homme.